Loblaw annonce 500 mises à pied chez ses employés de bureau

Vancouver — Les Compagnies Loblaw ont annoncé lundi la mise à pied de 500 employés de bureau. Dans une lettre transmise aux travailleurs, la présidente Sarah Davis a annoncé que certains des employés touchés avaient été informés lundi de la situation, et que plusieurs des postes touchés étaient éliminés immédiatement. Selon elle, les activités de Loblaw sont soumises à une pression croissante en raison de nouveaux coûts et de la concurrence. La société reste engagée à réduire ses coûts et à être exploitée de façon efficace, a-t-elle ajouté. Un porte-parole de Loblaw, Kevin Groh, a indiqué que les pertes d’emplois auraient lieu dans plusieurs bureaux à travers le pays, notamment à Montréal, Halifax, Toronto, Winnipeg et Calgary. Selon lui, Loblaw compte environ 200 000 employés au Canada.