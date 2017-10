Nasdaq au Canada

Toronto — La présidente et chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a affirmé que son personnel a reçu une demande de Nasdaq pour pouvoir exploiter une Bourse au Canada, mais le projet n’a pas encore été soumis à son conseil. D’après un message affiché sur le site Internet de la CVMO, Nasdaq Canada et sa société mère, Ensoleillement, ont demandé d’être reconnues comme des places boursières, ce qui ouvre une période de commentaires de 30 jours, qui prendra fin le 13 novembre. Cette demande survient plus d’un an après que Nasdaq eut achevé son acquisition de Chi-X Canada, un système de négociation parallèle pour la Bourse de Toronto, en février 2016.