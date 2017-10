La Chine prépare sa première émission en dollars depuis 13 ans

Pékin — La Chine a annoncé mercredi qu’elle se préparait à lever 2 milliards de dollars sur le marché obligataire, sa première émission de dette libellée dans la monnaie américaine depuis 2004 — peu après l’abaissement de sa note souveraine par deux agences de notation. C’est la première fois depuis octobre 2004 que la Chine empruntera en dollars, rappelaient plusieurs médias financiers chinois. L’opération semble essentiellement symbolique, le régime ayant largement la capacité de lever des fonds en yuans sur son territoire — sans compter de colossales réserves de changes, dépassant 3000 milliards de dollars et dont la valeur a encore augmenté en septembre pour le huitième mois consécutif. En revanche, cette émission permettra de tester l’humeur des investisseurs et, surtout, fournira un taux d’emprunt de référence auquel les entreprises chinoises pourront se reporter pour lever leurs propres fonds… en particulier les groupes étatiques en difficulté et assoiffés de financements.