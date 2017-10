Pages jaunes refinance sa dette et revoit à la baisse ses perspectives

Le groupe de médias numériques et de solutions de marketing Pages jaunes a annoncé mardi une proposition d’émission de titres qui pourrait lui permettre de refinancer sa dette et une révision à la baisse de ses perspectives pour le reste de l’exercice financier en cours.

Pages jaunes a retenu les services de BMO Marchés des capitaux et de Banque Nationale Marchés financiers pour organiser un placement privé de billets garantis de premier rang. Le produit de l’opération serait utilisé pour refinancer les actuels billets garantis de premier rang qui viennent à échéance à la fin novembre 2018. L’entreprise montréalaise estime que cette opération, qui reportera l’échéance de sa dette, améliorera son profil de crédit.

En outre, Pages jaunes a indiqué que ses revenus pour l’exercice 2017 devraient être légèrement inférieurs à ceux évoqués dans ses perspectives du 10 août. La société avait indiqué à ce moment que ses revenus s’établiraient dans la fourchette comprise en 770 millions et 780 millions. Malgré cette modification, attribuée à de plus faibles revenus que prévu pour les secteurs Agence et PJ de l’entreprise, les prévisions pour le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie disponibles restent les mêmes, a précisé Pages jaunes dans un communiqué.

L’analyste Drew McReynolds, de RBC Marchés des capitaux, a souligné que même si la révision à la baisse des projections de revenus était négative de façon générale, sa firme calculait déjà que Pages jaunes afficherait un chiffre d’affaires annuel de 762 millions. En moyenne, les analystes qui surveillent l’entreprise visent des revenus annuels de 758 millions. Les résultats financiers du troisième trimestre de Pages jaunes seront dévoilés le 7 novembre.

L’action de Pages jaunes reculait mardi de 33 ¢, soit 3,7 %, à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 8,59 $.