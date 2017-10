Des sanctions américaines additionnelles sont imposées à Bombardier

Une semaine après l’imposition de droits compensateurs de près de 220 % sur les appareils CSeries de Bombardier, Washington revient à la charge avec des droits antidumping de 79,82 % à l’issue d’une décision préliminaire susceptible, à nouveau, de soulever l’indignation dans les cercles commerciaux, politiques et syndicaux.



« Les États-Unis s’engagent à un commerce libre, juste et réciproque avec le Canada, mais ceci ne correspond pas à notre idée d’une relation commerciale qui fonctionne adéquatement », a affirmé le secrétaire du Commerce américain, Wilbur Ross.



« Nous continuerons de vérifier l’exactitude de cette décision, tout en faisant notre possible pour défendre les entreprises américaines et leurs travailleurs », a ajouté M. Ross dans un communiqué.



Comme pour la décision préliminaire publiée la semaine dernière, celle de vendredi se veut une réponse à la plainte déposée par Boeing au mois d’avril concernant la vente d’avions CSeries à Delta l’an dernier. Il s’agissait d’une commande de 75 appareils estimée à plus de 5 milliards $US.



Boeing affirme que Bombardier a profité d’appuis financiers gouvernementaux pour vendre ses appareils à un prix très bas qui résulte, selon le fabricant américain, en une concurrence déloyale.



Bombardier affirme que Boeing n’a subi aucun préjudice car il n’a aucun avion à offrir dans la gamme des 100 à 150 sièges qu’occupe la CSeries.



Le gouvernement du Québec, de son côté, affirme que les montants versés à Bombardier sont des investissements et non des subventions. Ottawa, pour sa part, dit que son prêt à Bombardier respecte toutes les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).



Le département du Commerce américain rendra une décision finale sur les droits antidumping le 19 décembre 2017.