33 000 emplois affectés par les ouragans aux États-Unis

Pour la première fois en sept ans, des emplois ont été détruits à la suite des ouragans qui ont frappé le territoire américain. Selon les chiffres du département du Travail publiés vendredi, 33 000 emplois ont été affectés, ce qui reflète l’impact des dévastations apportées par les ouragans Harvey au Texas et Irma en Floride.



Le taux de chômage a néanmoins reculé à son plus bas niveau depuis 2001, baissant de 0,2 point de pourcentage à 4,2 %. Ces chiffres ont surpris les analystes qui misaient sur 75 000 créations d’emplois et un taux de chômage stable à 4,4 %.



