L’économie canadienne est en meilleure santé que prévu, estime Bill Morneau

Toronto — Le ministre fédéral des Finances s’est dit ravi de la situation économique du Canada, même si le PIB a mis un terme à huit mois consécutifs de croissance et que les exportations du pays ont montré une troisième baisse mensuelle en autant de mois.

Bill Morneau, qui rencontrait jeudi matin des économistes du secteur privé à Toronto, a affirmé que tous s’entendaient pour dire que l’économie était en meilleure santé qu’ils ne le prévoyaient un an plus tôt. Plus tôt jeudi, Statistique Canada révélait que le déficit commercial du pays avait grossi à 3,4 milliards en août, soit environ un milliard de dollars de plus que prévu. Dans l’ensemble, la valeur des exportations a diminué pour le troisième mois de suite, à 43,6 milliards.

Le ministre Morneau a estimé que les exportateurs pouvaient encore saisir différentes occasions d’affaires et que l’économie devrait continuer à être « dans une situation positive ».

Statistique Canada affirme que le déficit commercial de marchandises du Canada s’est chiffré à 3,4 milliards en août, un élargissement par rapport au déficit de 3 milliards enregistré en juillet. Au total, les exportations ont reculé de 1 %, à 43,6 milliards, en août. Les volumes ont chuté de 1,9 % pour le mois. De leur côté, les importations sont demeurées pratiquement inchangées, à 47 milliards.

L’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est rétréci, passant de 3,2 milliards en juillet à 2,3 milliards en août, alors que la devise canadienne a pris de la vigueur comparativement à celle des États-Unis. Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a rétréci, passant de 6,2 milliards en juillet à 5,7 milliards en août.

Aussi, l’économie canadienne a mis fin en juillet à une séquence de huit mois consécutifs de croissance, indiquait vendredi l’agence fédérale. Le PIB est resté essentiellement inchangé en juillet, affichant une croissance de 0 % par rapport au mois de juin. « La séquence de progressions [inhabituellement] longue depuis l’an dernier fait en sorte que le PIB affiche toujours une solide hausse annuelle de 3,8 % en juillet, ce qui témoigne de larges gains dans tous les secteurs des biens et des services », a cependant noté Nathan Janzen, économiste principal à la Banque Royale, dans un rapport. « De façon plus large, le ralentissement du PIB en juillet est conforme à notre vision — et à celle de la Banque du Canada — voulant que la cadence démesurée de la croissance dans la dernière année ne soit pas soutenue dans les mois à venir. »