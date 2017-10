La Scotia et AIMCo réduisent leur participation dans TMX

Toronto — La Banque Scotia et l’Alberta Investment Management (AIMCo) ont réduit leur participation dans le Groupe TMX, qui exploite la Bourse de Toronto. Elles ont toutes deux accepté de vendre 2,75 millions d’actions chacune, ce qui représente une participation totale de 9,9 % dans l’entreprise. Une fois la vente réalisée, la Banque Scotia et AIMCo affirment qu’elles détiendront chacune moins de 5 % dans le Groupe TMX et qu’elles ne pourront plus nommer de candidats au conseil d’administration de l’entreprise.