Sears Canada étudie une offre révisée

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Toronto — Sears Canada a jusqu’au 13 octobre pour étudier une offre d’achat révisée présentée par un groupe d’acheteurs dirigé par son ancien président exécutif, ou se retrouver face à une possible liquidation dans les semaines à venir. Le détaillant se trouvait mercredi devant la Cour supérieure de l’Ontario pour demander une prolongation de la protection contre ses créanciers, jusqu’au 7 novembre, et obtenir un feu vert pour conclure diverses transactions, incluant la vente de certaines filiales. L’avocat du contrôleur nommé par la cour, FTI Consulting Canada, a indiqué à la cour que le détaillant étudiait une offre révisée présentée par le groupe de Brandon Stranzl, mais que Sears Canada commençait à manquer de temps et d’argent pour prendre une décision.