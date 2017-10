Le Fonds de placement immobilier Cominar remanie sa haute direction et aura un nouveau patron à compter du 1er janvier. Aux commandes depuis 2005, Michel Dallaire cédera sa place à Sylvain Cossette, président et chef de l’exploitation, qui s’est joint au propriétaire et gestionnaire d’immeubles commerciaux en 2013. La société de Québec, qui a indiqué que ce changement s’inscrivait dans le cadre d’un plan de relève, a ajouté que M. Dallaire demeurera président du conseil d’administration. Après avoir vu sa cote de crédit être abaissée en août, Cominar avait par la suite dévoilé une stratégie pour se recentrer sur le Québec et l’Ontario.