Les ventes de logements dégringolent dans la région de Toronto

Les ventes de logements dans la région du Grand Toronto ont reculé de 35 % en septembre par rapport au même mois l’an dernier, même si les prix ont généralement continué de grimper.

La Chambre immobilière de Toronto a indiqué mercredi que les chiffres de ventes pour tous les types de propriétés résidentielles avaient diminué en un an. Le plus gros déclin a cependant été celui de 40,4 % affiché par les ventes de maisons isolées.

Le prix de vente moyen pour tous les genres de propriétés vendues en septembre a progressé de 2,6 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 775 546 $. Cela représentait en outre une croissance de 5,9 % par rapport au prix moyen de 732 039 $ du mois d’août. Il s’agissait de la première hausse d’un mois à l’autre depuis avril, lorsqu’il a atteint le sommet de 918 285 $.

« Comme les conditions du marché sont plus équilibrées, le rythme de la croissance annuelle était plus modéré en septembre par rapport à l’an dernier », a expliqué Jason Mercer, le directeur de l’analyse de marché de la chambre. Le segment du marché des copropriétés représente cependant une exception, a ajouté M. Mercer. Le prix moyen et le prix de vente de référence ont grimpé de plus de 20 % par rapport à l’an dernier.

Le nombre de nouvelles inscriptions à la vente au service interagence MLS du marché torontois a grimpé à 16 469 en septembre. Cela représente une hausse de 9,4 % par rapport à septembre 2016. « L’amélioration dans les inscriptions de septembre, par rapport à l’an dernier, suggère que les propriétaires s’attendent à une reprise de l’activité de vente cet automne », a estimé le président de la Chambre immobilière, Tim Syrianos, dans un communiqué.

Marché en surchauffe

La hausse des prix des propriétés dans la région de Toronto a convaincu, plus tôt cette année, le gouvernement provincial de mettre en place un certain nombre de mesures pour ralentir le marché en surchauffe. Une pénurie de maisons isolées à vendre a notamment soutenu la hausse des prix. Plusieurs observateurs ont en outre lancé divers avertissements au sujet du risque économique que représente le fort endettement des ménages canadiens, qui est en grande partie attribuable aux prêts hypothécaires.

Selon la Chambre immobilière, les maisons isolées représentaient une plus petite portion des ventes qu’en septembre 2016, et le prix moyen pour ce segment du marché était stable à 1 015 067 $. Entre-temps, le prix moyen des copropriétés a grimpé de 23,2 % à 520 411 $, et celui des maisons jumelées a gagné 7,4 % à 752 379 $.

L’indice de prix de référence de la Chambre immobilière de Toronto, qui s’ajuste aux différents types de propriétés, a progressé de 12,2 % par rapport au mois de septembre de l’an dernier.