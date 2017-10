Fondaction investit dans Éolectric Capital

Photo: OSA Images

Fondaction a annoncé un investissement de 8 millions afin de créer, en partenariat avec Éolectric, la coentreprise Éolectric Capital (EOCAP) dédiée au développement et à l’acquisition de projets en énergie renouvelable. EOCAP s’offre en levier pour soutenir les initiatives d’entreprises québécoises qui imaginent des solutions innovantes misant sur les énergies renouvelables, qui sont les énergies de l’avenir, a précisé Fondaction. Fondé en 2001, Éolectric est un développeur, propriétaire et exploitant de projets d’énergie renouvelable et d’installations de production d’électricité.