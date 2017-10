Le modèle d’Uber

L’acceptation ou le refus d’Uber n’est pas l’acceptation ou le refus de l’industrie technologique. Uber n’est pas un joueur majeur de celle-ci, mais un tricheur, un imposteur. D’un point de vue strictement technologique, la compagnie californienne n’a fait que développer une « solution » de vente en ligne et de gestion de flotte. C’est le produit typique que l’industrie technologique vend aux autres industries. La géolocalisation et le commerce électronique sont les tendances actuelles. L’originalité d’Uber a été de préférer créer son propre réseau de taxi au lieu de vendre sa plateforme aux réseaux déjà existants. C’est un modèle d’affaires qui ne relève pas de la technologie, mais bien de l’idéologie.

Certes, la plateforme numérique Uber offre dématérialisation et automatisation. Sauf que ces changements technologiques bien réels et concrets concernent la commande du service et son paiement, pas son exécution en soi. La tâche redéfinie n’est donc pas celle du chauffeur de taxi, mais bien celle du répartiteur de taxi. La compagnie anciennement appelée UberCab procède surtout à la redéfinition langagière et conceptuelle. À travers ses dissociations et associations fallacieuses avec l’industrie du taxi et le covoiturage, ou encore la confusion de la nature d’un travail et de son horaire, Uber se présentait au Québec comme la version intra-urbaine d’Allo-Stop et Amigo Express. Il s’agit d’une opération de relations publiques et non d’un réel bouleversement technologique.

Uber ne se compare pas aux services légaux de diffusion et de téléchargement en ligne. Spotify et Deezer sont des évolutions des webradios comme Launch et Last.fm, dont l’intérêt était de sortir du carcan musical de la radio traditionnelle. Uber ne fait qu’offrir un service de taxi sous un autre habillage. Bandcamp, iTunes et Netflix sont une solution de rechange au piratage. Uber est plutôt la solution par le piratage.

Le rapport entre Uber et le taxi n’est pas non plus comparable à celui entre la vente de biens matériels en ligne et le commerce de détail. La vente par catalogue fait concurrence aux boutiques depuis déjà quelques siècles. Uber n’est pas au taxi ce qu’Amazon est aux magasins, mais bien ce qu’Amazon est à la commande téléphonique avec une carte de crédit. La technologie est souvent évolution, et non révolution. L’encadrement de l’industrie technologique, que ce soit pour Uber, Amazon ou Netflix, doit donc passer par son examen selon la continuité et non la rupture.