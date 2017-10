Sears Canada demandera l’approbation de la vente de Corbeil

Sears Canada s’est vu accorder une ordonnance initiale et la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies le 22 juin 2017.

Sears Canada a annoncé lundi qu’elle demandera l’approbation en Cour supérieure de justice de l’Ontario de la vente de Corbeil à Am-Cam Électroménagers.

La transaction, dont la valeur n’a pas été dévoilée, entraînerait des mises à pied pouvant aller jusqu’à 10 % — ou 30 personnes — d’un groupe comprenant les employés des magasins détenus par la société, des entrepôts et du siège social de Montréal. Les employés des magasins franchisés ne seraient pas touchés. Actuellement, 180 personnes travaillent au siège social et dans les entrepôts et environ 120 dans les magasins d’appareils électroménagers détenus par la société, selon les informations obtenues.

Sears Canada s’est vu accorder une ordonnance initiale et la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies le 22 juin 2017. Sears Canada continue d’exploiter ses magasins de détail et son site Web à sears.ca. Le groupe a obtenu de la cour l’approbation d’un processus de sollicitation aux fins de vente et d’investissement, dont l’objectif est d’obtenir des propositions visant l’acquisition de l’entreprise, des actifs ou des contrats de location de Sears Canada.

Sears Canada se présentera en Cour mercredi pour tenter d’obtenir une ordonnance concernant sa filiale en propriété exclusive Corbeil et une prolongation de la période de suspension jusqu’au 7 novembre. Aux termes de la convention d’achat d’actifs conclue avec l’acheteur, Am-Cam Électroménagers, l’acheteur a l’intention de continuer d’exploiter l’entreprise Corbeil, notamment son réseau de magasins franchisés, peut-on lire dans le communiqué transmis lundi.