Zone euro: taux de chômage inchangé

Photo: Lionel Cironneau Associated Press

Bruxelles — Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable en août à 9,1 %, a annoncé lundi l’Office européen de statistiques Eurostat. Ce chiffre est semblable aux valeurs enregistrées en juin et en juillet. Le chômage reste ainsi à son plus bas niveau depuis février 2009, a rappelé Eurostat dans un communiqué. S’il reste très élevé en Espagne (17,1 %), et supérieur à 10 % en Italie (11,2 %) ou à Chypre (10,7 %), le taux de chômage continue de reculer en Allemagne (3,6 % contre 3,7 % en juillet) ou aux Pays-Bas (4,7 % contre 4,8 %). En France (9,8 %), il reste supérieur à la moyenne des 19 pays de la monnaie unique. Il était de 9,7 % en juillet. Dans l’ensemble de l’Union européenne, le taux de chômage s’établit à 7,6 %, en léger recul par rapport à juillet (7,7 %). Il s’agit du niveau le plus faible enregistré depuis novembre 2008.