Aurifère Monarques achète l’actif de Richmont au Québec

Corporation Aurifère Monarques a annoncé la clôture de la transaction lui permettant de se porter acquéreuse de la totalité de l’actif minier de Mines Richmont au Québec, en contrepartie de l’émission de 34,6 millions d’actions ordinaires. Les éléments d’actifs acquis comprennent tous les claims, les baux miniers et les concessions minières de Richmont, incluant la mine Beaufor, les propriétés Chimo, Monique et Wasamac, et toutes les actions émises et en circulation d’Usine Camflo, ainsi que tous les édifices, moulins, usines, structures, équipements, stocks et biens, peut-on lire dans le communiqué.