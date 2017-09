Pour le moment, la décision est « préliminaire » et les avions CSeries ne seront soumis à aucun tarif douanier tant et aussi longtemps que la décision de Washington ne sera pasdéfinitive, ce qui pourrait théoriquement survenir en février 2018. Mais déjà la barrière virtuelle de 220 % qui s’est érigée le long de la frontière américaine cette semaine force un regard sur les plans de contingence. Regardez du côté de l’Asie et de l’Inde, disent les experts.

« C’est le futur du transport aérien », dit Addison Schonland, de la firme-conseil américaine Airinsight. Depuis le milieu des années 2000, alors que le programme CSeries était encore au stade embryonnaire, le marché a évolué à une vitesse fulgurante. Les prix du carburant ont été volatils et des économies émergentes ont explosé. « Les plaques tectoniques ont bougé. »

Bombardier a jusqu’ici récolté 360 commandes fermes pour ses appareils CS100 et CS300, les deux plus grosses provenant de Delta (75) et d’Air Canada (45). En guise de comparaison, l’A320neo d’Embraer, un avion remotorisé de 165 places conçu peu après le début du programme CSeries, a récolté plus de 3600 commandes.

M. Schonland croit que, d’ici 20 ans, les 100-150 places compteront 4500 appareils, dont 80 % seront partagés en parts égales entre Bombardier et Embraer.

Flottes renouvelées

De manière générale, a estimé Bombardier il y a deux semaines dans ses prévisions 2017-2036, les transporteurs du monde devront remplacer 75 % de leur flotte de 60 à 150 sièges, ce qui représente 7000 appareils. Ce chiffre serait de 81 % en Amérique du Nord, comparativement à 55 % en Chine élargie, à 91 % en Asie de l’Est/Océanie, à 76 % en Afrique et à 77 % en Europe.

Bombardier croit avoir visé juste : dans le créneau plus précis des 100 à 150 sièges, celui où ses CS100 et CS300 jouent contre les Embraer et Airbus, le taux de renouvellement serait de 86 %, selon l’avionneur.

Quand Bombardier conçoit son programme et le lance, en 2008, elle pense évidemment au marché américain. On présente alors l’avion comme étant plus autonome tout en consommant 20 % moins de carburant, mais on fait valoir aussi qu’il peut se contenter de pistes plus courtes. Cela constitue également un avantage dans le cas des aéroports secondaires ou de ceux des milieux urbains.

Au moment où Boeing annonce la fin de son appareil 717 à 106 sièges, en 2005, Bombardier ne peut que sourire. Son porte-parole de l’époque, John Paul MacDonald, dit alors au Devoir que ça leur « fait plus de place » si Bombardier décide d’aller de l’avant avec la CSeries. « On parle ici d’une famille de quatre appareils entrant dans le segment des 110 à 130 places. Des transcontinentaux pouvant faire New York-Los Angeles, avec un rayon d’action allant de 1500 à 3000 milles nautiques. »

Si le pire scénario survient en février 2018, que faire ? « Attendons de voir la fin du bras de fer entre Boeing et Bombardier », prévient Mehran Ebrahimi, directeur du Groupe d’étude en management des entreprises de l’aéronautique, à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. « À l’origine, le programme CSeries a été conçu en vue du marché américain. On savait alors qu’il devait y avoir un renouvellement de la flotte des avions en circulation aux États-Unis. Si ce marché n’est pas accessible, il y a un gros problème. » Or il évoque lui aussi le changement de paradigme depuis le lancement du programme. « Le marché asiatique a explosé », dit-il.

Le calme du gros client

Devant les événements de cette semaine, Delta ne semble pas trop s’en faire. Dans les faits, quand l’entreprise a fait savoir qu’elle cherchait à acheter des appareils, Boeing n’avait carrément rien à offrir, a-t-elle dit, ce qui sera problématique quand viendra le temps pour la compagnie de Seattle de démontrer le préjudice véritable qu’elle subit aux mains de Bombardier. « Ni Boeing ni aucun autre fabricant américain ne produit un avion de 100 à 110 sièges comme le CS100 »,a affirmé Delta dans un communiqué faisant suite à la décision du département du Commerce américain.

Les appareils qui ont fait le succès de Bombardier, la famille des avions régionaux CRJ, se sont écoulés à plus de 1900 exemplaires dans le monde. Le lancement de la CSeries, frappé par des délais et des dépassements de coûts, n’a pas été de tout repos pour l’entreprise, mais le reste de son catalogue est encore en place, comme le Q400 de 90 places. Celui-ci a d’ailleurs fait l’objet vendredi d’une entente pouvant atteindre 1,7 milliard $US, soit 25 commandes fermes et 25 avions supplémentaires. Le client ? SpiceJet, en Inde.

« Il faudra être très bons pour vendre ces avions-là [la CSeries] si on a un angle mort aux États-Unis, dit Yan Cimon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. La chance de Bombardier, c’est d’avoir dans son portefeuille des avions régionaux, des avions d’affaires et des turbopropulsés. »

La Chine qui fabrique

Ceci dit, la Chine a elle aussi ses fabricants d’avions. Les 158/168 sièges (selon la configuration) du C919 de Comac, par exemple, en font un concurrent direct au CS300 (130/160 sièges). Certains le placent aussi en compétition avec l’A320 d’Airbus et les modèles 737 de Boeing. Développé au coût officiel de 9,5 milliards $US, il a effectué cette semaine un deuxième vol d’essai, mais Reuters a écrit vendredi qu’il pourrait en faire un troisième sous peu.

« On est encore loin des vols opérationnels et commercialisables, a dit M. Ebrahimi. Cependant, le coût a été entièrement pris en charge par le gouvernement chinois, et celui-ci a ordonné aux compagnies aériennes d’en acheter. » Plus de 700 exemplaires ont déjà été commandés.

Pendant ce temps, dans le transport

Bombardier a eu une semaine chargée. Il y a eu un autre traumatisme : le mariage de ses concurrents dans le matériel roulant, le groupe français Alstom et la division ferroviaire de la société allemande Siemens. Dans un monde où les économies d’échelle pèsent lourd dans ce que peut faire un fournisseur pour soumissionner à des prix plus bas que le concurrent, le regroupement de deux gros joueurs a été perçu comme une source de problèmes potentiels pour la division transport de Bombardier. Car chez l’entreprise, cette division est celle qui génère traditionnellement les profits.

« L’éléphant dans la salle, qui explique peut-être une partie de la fusion, c’est la présence des Chinois, qui menacent d’entrer sur des marchés publics avec des prix dérisoires pour les équipements de transport, dit M. Cimon. Et en ayant les économies d’envergure suffisante, Alstom-Siemens tente de contrecarrer ça avant que la Chine entre en Europe. Souvenez-vous quand il y a eu des appels d’offres pour le métro et d’autres équipements, on les a accueillis avec un petit sourire. Mais on n’est plus dans ce type de concurrence là maintenant. »