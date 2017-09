Un actionnaire importuné par les «montagnes russes» de Bombardier

Charles Doyon, actionnaire de Bombardier, possède l’équivalent de 30 000$ d’actions de l’entreprise et il admet qu’il les conserve en écoutant à la fois sa tête et son cœur. Il croit que la compagnie a de bons arguments pour sortir gagnante de sa bataille avec Boeing.

Après la hausse de la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier, l’imposition de droits compensateurs par le département américain du Commerce a été la goutte qui a fait déborder le vase pour Charles Doyon, un actionnaire de l’avionneur québécois qui a récemment décidé de retirer plus de la moitié de ses billes.

« Il y a une grosse guerre commerciale qui est en train de prendre forme entre Bombardier et Boeing. C’est intéressant à suivre, mais ça donne mal au coeur quand tu es actionnaire », affirme le Québécois établi à Seattle au sujet de la décision préliminaire de Washington d’imposer des droits compensateurs de près de 220 % à Bombardier.

Ce consultant en gestion qui a déjà travaillé dans le secteur aéronautique québécois a acheté pour 50 000 $ d’actions de Bombardier en novembre 2015, lorsque leur prix était à la baisse. Il en détenait pour environ 70 000 $ lorsque la controverse entourant l’augmentation de la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier a éclaté au début du mois d’avril.

Exaspéré par la décision de la direction de l’entreprise, qu’il jugeait « déconnectée de la réalité », il a songé à « tirer la plug », mais s’est abstenu. Il a finalement décidé de vendre l’équivalent de 40 000 $ d’actions la semaine dernière, craignant le pire à l’approche de la décision du département américain du Commerce.

« À un certain moment, ça devient une montagne russe. 15 % de hausse une journée, 10 % de baisse le lendemain, c’est trop volatil », dit-il.

Direction « arrogante »

Bombardier ne pouvait pas prévoir qu’on lui imposerait mardi des droits compensateurs aussi élevés, et elle ne pouvait pas empêcher ses deux concurrents, Siemens et Alstom, d’allier leurs activités ferroviaires la même journée. Mais, selon Charles Doyon, les hauts dirigeants sont en partie responsables de leurs déboires actuels.

En vendant leurs avions CSeries au rabais à Delta, ils auraient pu prévoir que les autorités américaines réagiraient, soutient-il. Et par-dessus tout, ils ont, selon lui, commis une erreur en ne parvenant pas à s’allier à Siemens aux termes des pourparlers qui ont alimenté les rumeurs pendant l’été.

« On ne sait pas ce qui s’est passé. Mais, à mon avis, ça a un lien avec l’arrogance de Bombardier dans les négociations, juge l’actionnaire. Soit Siemens en voulait trop, soit Bombardier en voulait trop, mais ça dénote quand même un manque de jugement de la part des gestionnaires de Bombardier. »

M. Doyon possède toujours l’équivalent de 30 000 $ d’actions de Bombardier et il admet qu’il les conserve en écoutant à la fois sa tête et son coeur. Il croit que la compagnie a de bons arguments pour sortir gagnante de sa bataille avec Boeing et il avoue qu’il a un attachement sentimental envers l’entreprise québécoise.

Sa patience pourrait être récompensée, puisque l’action de Bombardier a remonté la pente depuis sa chute de mardi. Vendredi, elle a clôturé à 2,26 $, en hausse de 2,3 %.