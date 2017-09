Le Groupe Renaud-Bray regroupe 30 librairies Renaud-Bray, 16 librairies Archambault, la librairie Olivieri et la librairie anglophone Paragraphe, un entrepôt Web et la librairie La Sorbonne en France, et Prologue.

L’annonce du Groupe Renaud-Bray de l’acquisition du diffuseur et distributeur indépendant Prologue inquiète les librairies indépendantes.

Prologue est le plus lourd des diffuseurs indépendants de la province, acheminant les livres et gérant les stocks de plus de 200 éditeurs du Québec, du Canada, mais aussi de l’Europe francophone.

Vendredi, l’entreprise a assuré qu’« à l’issue de cette transaction, [elle] demeurera une entité distincte des autres sociétés du groupe ».

Groupe Renaud-Bray devient ainsi sans contredit le plus puissant acteur du livre au Québec de par ses magasins du même nom et les Archambault.

Ce n’est pas que le groupe sera le plus gros financièrement, car le Secteur livres de Québecor, qui possède 20 maisons d’édition (Groupe Sogides et Éditions CEC) et le diffuseur Messageries ADP restent no 1 ; le Groupe Madrigall (diffusion Gallimard et Socadis) est le suivant. Mais par son emprise sur la vente au détail, avec ses 46 librairies, Groupe Renaud-Bray sera l’acteur pouvant le plus influencer les autres joueurs du milieu du livre.

Les réactions à la nouvelle étaient différentes vendredi selon que les commentaires se faisaient officiellement ou officieusement. Mais aussi parce que les répercussions de la transaction, dont le montant est gardé confidentiel par Groupe Renaud-Bray et Prologue, sont encore difficiles à évaluer.

Les librairies indépendantes craignent que Groupe Renaud-Bray bénéficie de données « privilégiées ».

« Renaud-Bray aura accès […] à certains chiffres et informations concernant les librairies indépendantes et les concurrents en général, ce qui, potentiellement, est extrêmement dommageable pour le monde des librairies », s’inquiète Eric Blackburn, président de l’Association des libraires du Québec (ALQ).

Le président des Librairies indépendantes du Québec (LIQ), Alexandre Bergeron, croit quant à lui que cette transaction dévoile la stratégie de Renaud-Bray de construire un empire intégré verticalement.

« Le Groupe Renaud-Bray pourra par cette transaction accentuer le poids important qu’il exerce sur l’industrie du livre québécois. Cela constitue une force de frappe énorme pour un seul joueur. Nous devons tous demeurer vigilants », souligne-t-il. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) estime qu’il est trop tôt pour dire si cette transaction est favorable ou non à la chaîne du livre.

« Disons d’entrée de jeu qu’une intégration verticale de ce type a déjà été observée dans la chaîne du livre au Québec quand un groupe comme Québecor était à la fois propriétaire de la chaîne Archambault et de ADP Distribution. Pour l’instant, il y a peu à dire sur cette acquisition […] Nous ne savons guère qui dirigera l’entreprise et de quelle nature seront les liens d’affaires entre le distributeur et le commerçant », indique Richard Prieur, directeur général de l’ANEL.

Du côté politique, le cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, n’a pas souhaité commenter.

Le président de Renaud-Bray, Blaise Renaud, a quant à lui refusé de commenter au Devoir autrement que par le truchement du communiqué de presse.

« Cette acquisition nous permet de garantir une saine diversité dans le secteur de la distribution, où s’est opérée une concentration importante au cours des dernières années, a-t-il déclaré. Nous évoluons dans un marché en pleine mutation, et nous avons le souci de contribuer à offrir aux éditeurs et aux détaillants des solutions élaborées sur mesure qui répondent à leurs besoins. Nous avons toujours défendu l’importance de la bibliodiversité et nous travaillons ardemment au soutien de celle-ci. »

Rappelons qu’un conflit commercial entre Renaud-Bray et le diffuseur Dimedia avait fait la manchette en 2014 et 2015, avant que la poursuite entamée par Dimedia ne se règle à l’amiable. Blaise Renaud avait alors pris position contre le fonctionnement du système québécois de diffusion et distribution. « Le distributeur n’est pas un intermédiaire nécessaire, avait-il alors déclaré. Est-ce que ce sont ceux qui mettent des livres dans des cartons et qui les transportent pour les livrer qui sont essentiels au milieu ? Je ne crois pas. Ce ne sont pas eux qui servent le monde du livre. »

Prologue a été fondée il y a 41 ans. Pour l’actuel président du conseil et chef de la direction de Prologue, Guy Saint-Jean, « la vente de l’entreprise à Renaud-Bray assure une continuité à Prologue et sécurise les emplois ; c’est ce qui a motivé notre choix. Cette décision nous est apparue comme la meilleure option pour les employés et pour les éditeurs que nous représentons ».La transaction assurera la pérennité de la compagnie, a indiqué de son côté la présidente Francine Paquette.

Le Groupe Renaud-Bray regroupe 30 librairies Renaud-Bray, 16 librairies Archambault, la librairie Olivieri et la librairie anglophone Paragraphe, les boutiques virtuelles Renaud-Bray.com et Archambault.ca, un entrepôt Web et la librairie La Sorbonne en France, et Prologue. Prologue est le troisième diffuseur et distributeur en importance au Québec, mais était, avant cette transaction, le plus important diffuseur indépendant. Druide, Dupuis, Fleurus, Guy Saint-Jean, Le Lombard, Les Malins, M éditeur, Taschen, Dargaud et Vent d’Ouest sont parmi les éditeurs qu’il diffuse.