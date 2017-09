Bombardier conclut une entente d’achat ferme avec SpiceJet

Bombardier a conclu une entente d’achat ferme avec SpiceJet, un transporteur aérien de l’Inde, pouvant comprendre jusqu’à 50 avions turbopropulseurs Q400.L’avionneur montréalais affirme qu’il s’agit de la plus importante commande individuelle du programme d’avions Q400 ; elle fait franchir le cap des 600 commandes fermes de ces appareils.L’entente d’achat comprend 25 turbopropulseurs Q400 et des droits d’achat sur 25 avions supplémentaires. Selon le prix courant de l’avion, la valeur de la commande s’élève à 1,7 milliard $ US.Depuis 2010, SpiceJet a pris livraison de 15 nouveaux avions Q400. À l’heure actuelle, le transporteur aérien exploite 20 avions Q400 dans une configuration à 78 places vers des destinations au pays et à l’étranger.Au moment de la livraison, SpiceJet deviendra le premier transporteur au monde à exploiter un turbopropulseur de 90 places, sous réserve de la certification par les organismes de réglementation.Les avions Q400 sont assemblés par Bombardier Avions commerciaux à Toronto.