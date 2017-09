La croissance est révisée en hausse aux États-Unis

Washington — La croissance de l’économie américaine a été légèrement révisée en hausse au deuxième trimestre, confirmant son rythme le plus rapide en quelque deux ans sous l’impulsion des dépenses des consommateurs. D’avril à juin, l’expansion du PIB des États-Unis s’est établie à 3,1 % en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, contre +1,2 % au premier trimestre, selon la troisième estimation du ministère du Commerce dévoilée jeudi. C’est un dixième de point de plus que l’estimation précédente comme de celle des analystes. Ce niveau constitue la plus forte avancée du PIB de la première économie mondiale depuis début 2015, mais vu la faible performance du premier trimestre, il sera difficile sur l’année d’atteindre le rythme de 3 %, que veut atteindre Trump.