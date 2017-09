Ouragans: 75% des hôtels des Caraïbes sont opérationnels

Paris — L’Organisation du tourisme de la Caraïbe, qui regroupe une trentaine de territoires, a assuré jeudi que 75 % des hôtels de la zone étaient « opérationnels » malgré le passage des récents ouragans. La Caribbean Tourism Organization, qui a son siège à la Barbade, regroupe notamment la Dominique, Haïti, la Guyane, Saint-Martin, les îles Vierges ou encore les Bahamas. L’ensemble de la zone a accueilli près de 30 millions de touristes en 2015, pour moitié américains. « Plus de 70 % des Caraïbes ont peu ou pas du tout souffert, et plus de 75 % des infrastructures hôtelières de la région restent totalement opérationnelles. »