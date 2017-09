Air Canada: deux nouvelles liaisons Montréal-Europe

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Dès l’été prochain, Air Canada ajoutera à son réseau mondial deux nouveaux services au départ de Montréal, vers Bucarest (Roumanie) et Lisbonne (Portugal). De plus, à compter de juin 2018, la société aérienne améliorera son service assuré toute l’année entre Montréal et Casablanca en transférant sa liaison d’Air Canada Rouge à l’exploitation principale d’Air Canada et en utilisant un appareil A330 d’Airbus qui propose trois classes de service. Aussi son nouveau service d’Air Canada Rouge, Montréal-Lima, qui commence en décembre 2017, sera assuré toute l’année. Ces ajouts « soulignent une fois de plus le positionnement de Montréal comme plaque tournante du transport aérien […] Ces nouveautés permettront non seulement de renforcer notre partenariat et nos échanges avec les pays desservis, mais également d’accroître le potentiel de croissance économique du carrefour international qu’est Montréal », a déclaré le maire de Montréal, Denis Coderre, tout en saluant les efforts d’Air Canada, « qui a lancé 20 nouveaux vols directs internationaux à partir de notre métropole, et ce, en moins de deux ans ».