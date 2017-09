Le prix du baril ne réussit pas à encourager les dépenses des sables bitumineux

La récente progression des prix du pétrole brut va gonfler les profits des producteurs canadiens de pétrole et de gaz naturel, mais elle ne réussit pas à convaincre les entreprises d’augmenter leurs investissements dans les sables bitumineux ou leurs actifs pétroliers conventionnels, notent des analystes du secteur.

Le cours de référence aux États-Unis, soit le prix du baril de West Texas Intermediate, a atteint lundi un sommet de cinq mois à 52,22 $US, ce qui représentait une croissance de plus de 20 % par rapport aux creux de juin. « Un baril de WTI à 50 $US n’est pas suffisamment élevé pour soutenir une reprise importante des investissements dans les sables bitumineux », a expliqué Randy Ollenberger, directeur général de la recherche sur le pétrole et le gaz naturel pour BMO Marchés des capitaux. « Un cours du pétrole à plus de 60 $US de façon soutenue est nécessaire pour appuyer la plupart des projets. »

Selon BMO, la récente reprise des prix du pétrole brut est attribuable à une production pétrolière américaine moins importante que prévu pendant la première moitié de 2017. La banque croit cependant que la croissance du deuxième semestre reviendra à la normale. Cela signifie que le prix du West Texas Intermediate, négocié à New York, continuera de se maintenir dans la fourchette entre 45 $US et 55 $US, conclut la banque.

Dans un rapport publié mercredi, GMP First-Energy Capital calcule que le prix du baril de WTI devrait grimper à environ 56 $US en 2018, par rapport à 50 $US cette année, puis avancer jusqu’aux environs de 65 $US d’ici 2020. Selon le document, ces prix entraîneraient normalement une augmentation des dépenses canadiennes pour l’exploration et la production, mais les producteurs hésitent à s’engager parce que le marché reste volatil. GMP FirstEnergy Capital s’attend à ce que la plupart des programmes de dépenses en immobilisations grimpent de moins de 10 % l’an prochain.