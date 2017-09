Boeing a une longue feuille de route au Canada, où elle brasse des affaires depuis 1929

Si les 18 avions de chasse Super Hornet que Boeing veut vendre au gouvernement fédéral retiennent l’attention dans les cercles politiques, la forte présence de l’entreprise en sol canadien est méconnue du grand public. Pourtant, elle y brasse des affaires depuis des décennies avec les grands transporteurs et exploite deux immenses usines de pièces à Winnipeg.

Le renouvellement des flottes devenu nécessaire et l’émergence de nouveaux appareils ont donné lieu depuis quelques années à d’importantes commandes parmi les compagnies aériennes, qui achètent tant chez Boeing que chez Bombardier.

Alors qu’Air Canada a signé il y a trois ans un contrat pour 61 avions 737 MAX, d’une valeur cataloguée de 6,5 milliards $US, WestJet a récemment signé une entente ferme pour 10 modèles Dreamliner 787-9 et une option sur 10 autres, le tout étant évalué à 5,4 milliards $US.

L’an dernier, indique le rapport annuel 2016 de Boeing, l’entreprise de Seattle a enregistré au Canada des revenus de 2,08 milliards sur un total de 95 milliards. « Nos principales activités se situent aux États-Unis, au Canada et en Australie », y affirme l’entreprise.

Couillard s’adresse aux transporteurs

Lors d’un point de presse à Québec, le premier ministre Philippe Couillard a indiqué mercredi matin qu’il serait « furieux » si Ottawa achetait des avions de chasse de Boeing. Du même coup, il a appelé les transporteurs aériens canadiens à « agir pour maintenir la concurrence parmi leurs fournisseurs ».

Air Canada commencera à recevoir ses appareils le mois prochain. Quant à WestJet, les dix premiers avions seront livrés du début de 2019 à la fin de 2021. Air Canada n’a pas voulu faire de commentaires au sujet du conflit, mais les deux compagnies ont tenu à mentionner l’achat d’appareils de Bombardier : la CSeries dans le cas d’Air Canada et des Q400 dans celui de WestJet.

« Les milliards de dollars que nous avons consacrés à des contrats avec Bombardier et Boeing contribuent à soutenir des emplois bien rémunérés dans le secteur aéronautique partout au Canada »,a indiqué une porte-parole de WestJet.

Dans le créneau militaire, les Forces armées canadiennes ont entamé en 2009 un processus d’acquisition de 15 hélicoptères CH-147 Chinook. Le coût de ces appareils modifiés, dont les livraisons ont commencé en 2013, est de 2,3 milliards, une somme à laquelle se greffent 2,7 milliards pour des services de soutien sur 20 ans. Ils ont servi notamment pendant les inondations du printemps. « Boeing versera des redevances au Canada pour chaque appareil vendu à des clients internationaux intéressés par la technologie développée au cours de ce projet », indique le site des Forces armées. Celles-ci possèdent aussi cinq avions CC-177 Globemaster III, dédiés au transport de troupes et de matériel.

Histoire de 88 ans

Boeing a mis les pieds au Canada pour la première fois en 1929, après quoi il a été le premier constructeur à fabriquer un avion dans l’Ouest canadien.

À la fin des années 1960, elle décide de se doter d’un centre de production à Winnipeg. Tour à tour, les installations manitobaines produiront des pièces pour les avions 727, 737 et 747, dont des portes de train d’atterrissage et des composants qui font le lien entre les ailes et le fuselage. Ce centre de Winnipeg, où travaillent 1400 employés, participe activement à la conception et à la fabrication de composants pour le nouvel appareil 737 MAX.

En 1985, Boeing met la main sur le constructeur de Havilland Canada, qui appartient alors au gouvernement fédéral et dont les modèles fabriqués sont notamment les Dash et les Twin Otter. L’aventure ne fera pas long feu. Trois ans plus tard, Boeing décide de s’en départir. Bombardier, alors en expansion dans l’aéronautique, en fera l’acquisition en 1992. La compagnie québécoise y fabrique toujours aujourd’hui le Dash-8, aussi connu sous le nom de Q400.

Une des grandes décisions stratégiques de Boeing, mentionnée d’ailleurs mardi soir après l’imposition préliminaire des droits compensateurs, survient en 2005. L’entreprise choisit alors de cesser la production de son appareil 717, capable de transporter 106 passagers, le créneau précis que Bombardier a investi avec le lancement de la CSeries. Du coup, Boeing déclenche la fermeture de son usine de Toronto où travaillent 350 personnes et où sont fabriqués des composants pour l’avion. Les médias de l’époque mentionnent que l’appareil, assemblé en Californie, ne se vend pas.

« Cet appareil a souffert du fait qu’il est orphelin, qu’il ne fait pas partie d’une famille », avait indiqué au Devoir le porte-parole de Bombardier Aéronautique, John Paul Macdonald. « De plus, il ne repose pas sur une technologie dernier cri, ce qui ne lui permet pas d’être exploité de manière rentable. Enfin, son rayon d’action, à 1400 milles nautiques, est limité. » Dans la mesure où Bombardier jonglait avec l’idée de se lancer dans les appareils de 100 à 150 places, le retrait de Boeing, avait-il dit, « nous fait plus de place ».