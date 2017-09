Le transporteur à très bas prix de WestJet s’appellera Swoop

Photo: WestJet

Calgary — Le nouveau transporteur aérien à très bas prix de WestJet s’appellera Swoop. L’entreprise de Calgary avait annoncé le mois dernier que la nouvelle ligne serait en activité à compter de l’été prochain, et non d’ici la fin de 2017, tel qu’originalement prévu. Le transporteur a en outre précisé le 1er août qu’il ne s’attendait pas à obtenir ses certificats réglementaires avant le premier trimestre de 2018. Swoop dévoilera ses horaires de vol au début de l’an prochain et ses avions s’envoleront à compter de juin. Outre le nom du nouveau transporteur à très bas prix, WestJet a précisé mercredi que la vente des billets de Swoop commencerait au début de 2018.