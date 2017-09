Hypocrisie subventionnaire

Frapper Bombardier d’un droit compensateur préliminaire de 220 % est une décision risible venant d’un pays fortement subventionnaire. Il est vrai que le Canada n’est pas le Brésil, la Russie, la Chine ou l’Europe.

Washington et Bruxelles ne cessent d’en découdre devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). On ne compte plus le nombre de batailles, dans ce feuilleton industriel vieux de dix ans. Tous jouent sur les mots mais tous reconnaissent l’importance cruciale du soutien public à un secteur aéronautique riche en R D et en développement technologique.

Selon la documentation disponible, le Boeing 787 a bénéficié de réductions fiscales de 3,2 milliards de l’État de Washington et de 4,2 milliards sur 20 ans en infrastructures. L’Illinois, le Kansas et la ville de Wichita ont également contribué au développement de l’appareil dont le coût final du programme aurait atteint les 32 milliards, incluant les dépassements de coûts et les pénalités. Il faut y ajouter les réductions estimées à 38 % consenties aux premiers clients sur un prix catalogue de quelque 220 millions. Quant à elles, les aides publiques au développement du Boeing 777 sont évaluées à 8,7 milliards.

Pour sa part, l’A380 d’Airbus a vu son coût de développement passer de 8,6 à 10,7 milliards d’euros en 2003, ce qui a nécessité un apport de 2,5 milliards sous forme d’avance gouvernementale La facture finale : 18,6 milliards, dont 8,6 milliards en dépassement de coûts et en pénalités, une facture absorbée par les actionnaires, dont la France, l’Allemagne et l’Espagne.

Valse des milliards

Au total, « en combinant les différentes décisions de l’OMC portant sur les subventions illégales à Boeing, l’impact total des subventions est estimé à plus de 100 milliards de dollars de ventes perdues pour Airbus », a chiffré le géant européen. Du côté de Boeing, on affirme que l’avionneur européen a bénéficié de 22 milliards de dollars de subventions de différents gouvernements européens.

S’additionnent au calcul les riches contrats et subventions venant du militaire et de l’aérospatiale, les avantages technologiques afférents pouvant être appliqués à l’aviation civile et l’aide au développement de technologies de pointe. S’ajoutent aussi les nouveaux joueurs chinois (COMAC) et russes (Sukhoi, Irkut), qui sont totalement ou majoritairement détenus par l’État.

Il est retenu qu’un avion civil nécessite au moins 10 milliards d’euros d’investissement, peut-on lire dans l’Usine nouvelle, un risque qu’un avionneur ne peut absorber seul. En Chine, le gouvernement a financé à 100 % le développement du premier avion moyen-courrier C919 de COMAC, nous rappelle Les Affaires. Au Japon, l’aide gouvernementale a couvert 60 % de l’enveloppe réservée à l’avion régional MRJ de Mitsubishi. Au Brésil, le gouvernement a fourni 580 millions sous forme de facilités de crédit à Embraer pour le développement d’un avion d’affaires de taille moyenne. Pour sa part, l’avion KC390 a été financé en totalité par le gouvernement brésilien, à hauteur de 1,5 milliard.

Dans le différend opposant Boeing à Bombardier, rappelons que l’enjeu financier est marginal pour le géant américain. Environ un tiers de 1 % du chiffre d’affaires annuel. D’autant que Boeing n’est pas présent dans le marché des 100 à 160 sièges. En fait, il s’en est retiré en 2005, bien avant que Bombardier ne se lance officiellement dans l’aventure du CSeries, en juillet 2008. Le manufacturier mettait un terme à la construction de son 717 à 106 places faute de commandes. Mais l’on présume que Boeing veut prévenir une version allongée au sein d’une famille CSeries qui viendrait picosser le terrain du lucratif B737.

Aussi, l’aide d’Ottawa prend la forme d’une contribution remboursable, sous forme d’une aide au développement technologique, au sein des programmes existants se voulant sans incidence budgétaire. Pour sa part, la Caisse de dépôt dispose d’un statut reconnu d’investisseur institutionnel (et non de société publique ou d’État). Ses interventions sont de nature commerciale, avec objectif de rendement et performance comparable à ce qui se fait dans l’industrie. Et Québec s’est engagé dans l’aventure à titre de gouvernement « investisseur » et non « subventionnaire », faut-il réécrire, sous la forme d’une participation dans une société en commandite, avec expectative de rendement. Le tout étant accompagné de bons de souscription à des actions de Bombardier.

Décidément !