ALENA: le Canada et le Mexique attendent toujours que les Américains ouvrent leur jeu

Le Canada, les États-Unis et le Mexique sont parvenus à conclure mercredi la troisième ronde de discussions entourant la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en s’entendant sur un premier chapitre et en réalisant des « progrès importants », mais sans avoir abordé les enjeux les plus litigieux. À mots couverts, le Canada et le Mexique exhortent les États-Unis à déposer leurs demandes détaillées pour ouvrir le débat.

« Sans position sur la table, nous ne pouvons pas répondre », a affirmé mercredi en point de presse la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, au sujet des dossiers chauds pour lesquels les Américains n’ont toujours pas fourni de texte détaillé. Il s’agit par exemple des règles d’origine, de l’agriculture ou encore du chapitre 19, qui encadre le mécanisme de règlement des différends liés aux droits antidumping et compensateurs.

« Avec les négociations qui avancent, il est important d’avoir la volonté de mettre sur la table des positions qui encouragent des discussions constructives », a déclaré le secrétaire mexicain de l’Économie, Ildefonso Guajardo Villarreal, en s’adressant visiblement aux négociateurs américains.

« Il y a encore beaucoup de travail devant nous », a pour sa part noté le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, sans dévoiler les intentions des États-Unis.

Bonne volonté

La semaine dernière, le négociateur en chef des États-Unis, John Melle, avait laissé entendre que des sujets « plus difficiles » commenceraient à être débattus à Ottawa, mais son affirmation s’est avérée fausse.

Mme Freeland demeure néanmoins convaincue que les États-Unis, tout comme le Mexique, font preuve de « bonne volonté ». « Je ne sens pas que qu’une ou l’autre des parties tente de ralentir le rythme », a-t-elle dit.

Et même si elle dénonce vivement l’imposition de droits compensateurs à Bombardier, elle ne croit pas que la décision du département américain du Commerce affectera la suite de la renégociation de l’ALENA. Elle a toutefois reconnu que le Canada fait face à un vis-à-vis américain ouvertement protectionniste et « non conventionnel ».

Plusieurs avancées

Lors d’un point de presse réunissant les responsables des trois pays, la ministre Freeland a annoncé que la troisième ronde de négociations a permis de conclure une entente sur un premier chapitre. L’ALENA renégocié comprendra une nouvelle section visant à favoriser la croissance et le développement des PME, ont indiqué le Canada, les États-Unis et le Mexique dans une déclaration commune.

Les signataires de l’accord de libre-échange prévoient par ailleurs conclure les négociations liées au chapitre sur la concurrence avant le début de la prochaine ronde de discussions, prévue dans deux semaines.

Au cours des derniers jours, les négociateurs canadiens, américains et mexicains ont réalisé des « progrès considérables » dans le dossier des télécommunications, du commerce électronique et de l’accès aux marchés publics. Ils ont également abordé des enjeux chers au Canada, comme l’égalité des genres et les peuples autochtones.

Mardi, la position américaine en matière de droit du travail est apparue insuffisante aux yeux des syndicats de travailleurs canadiens. La position canadienne serait selon eux beaucoup plus ambitieuse.

Les échanges concernant la renégociation de l’ALENA se poursuivront à Washington, qui accueillera la quatrième ronde de négociation du 11 au 15 octobre. Un total de sept rondes de négociations sont prévues d’ici la fin de l’année.