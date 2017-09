La victoire de Boeing contre Bombardier

Rien ne va plus chez Bombardier ! Tant du côté de l’aéronautique que du transport ferroviaire, la multinationale accumule les tuiles. Certaines sont accidentelles, d’autres pas, telles ces accusations de corruption à l’encontre d’un de ses employés en Suède. L’avenir de la compagnie viendra-t-il de Chine ?

La décision intérimaire du département du Commerce des États-Unis est tombée : Bombardier devra payer des droits compensateurs préliminaires de 220 % sur chaque avion de la CSeries vendu aux États-Unis. Aussi bien dire que la CSeries est chassée du pays de Donald Trump, et Ottawa a tout à fait raison de mettre fin aux discussions avec Boeing pour l’acquisition d’avions de chasse Super Hornet.

Depuis la vente, l’an dernier, de 75 unités du modèle C100 à Delta Air Lines, Bombardier fait du surplace. Et même cette vente à Delta risque maintenant de tomber à l’eau. Pourtant, tous les experts s’entendent pour dire que le produit est excellent, plus silencieux et plus économique en carburant que ses concurrents.

Au coeur du litige, il y a l’aide fournie par les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni. Et comme pour le bois d’oeuvre, même si Bombardier a encore la possibilité de sortir gagnante devant la Commission du commerce international appelée à rendre une décision finale, le temps joue contre elle et tout acheteur potentiel.

Quant à l’autre grande composante du conglomérat, Bombardier Transport, dont la Caisse de dépôt détient 30 % du capital acquis en 2015 au coût de 2 milliards, elle se retrouve isolée à cause de la fusion annoncée hier de ses deux concurrents européens, Siemens et Alstom.

Il y a quelques semaines encore, la rumeur voulait que ce soit Bombardier qui fusionne ses activités avec celles de Siemens. Or, il semble que les gouvernements de la France et de l’Allemagne soient intervenus pour encourager le regroupement des forces européennes devant la montée en puissance de la Chine et la politique protectionniste de Donald Trump.

Les choses ne vont pas bien pour Bombardier Transport, dont le siège social est à Berlin. Critiquée pour son incapacité à respecter les échéances un peu partout, notamment à Toronto et à Montréal, la compagnie vient de voir un important contrat lui échapper à New York. Et comme si cela n’était pas assez, la voilà mêlée à une histoire de corruption impliquant l’un de ses employés en Suède. Les autorités suédoises laissent même entendre que la haute direction de Bombardier était au courant du problème.

Bombardier joue gros dans cette affaire puisqu’elle pourrait se voir exclue des appels d’offres de la Banque mondiale qui finance une large part des projets d’infrastructures de transport dans les pays en développement.

La question qui se pose aujourd’hui est simple : Bombardier survivra-t-elle aux attaques dont elle est victime de toutes parts, y compris de l’intérieur, où on ne compte plus le nombre de mauvais pas ?

Après avoir obtenu l’aide plusieurs fois milliardaire de tous les gouvernements, l’avionneur semble se tourner de façon désespérée vers la Chine pour vendre ses appareils, ou pour se vendre lui-même. Que restera-t-il de ce joyau de l’industrie canadienne dans dix ans ? Pour les spéculateurs qui ont fait grimper l’action de 6 %, hier, malgré les mauvaises nouvelles, l’avenir réside dans une acquisition par un gros joueur, sans doute propriété du gouvernement chinois. Avouons qu’il est difficile de s’en réjouir.