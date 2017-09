Washington impose des droits sur les avions de Bombardier

Cette décision survient moins d’un an et demi après que le transporteur américain Delta lui eut transmis une commande ferme pour 75 appareils CS100.

Cinq mois après la plainte de Boeing contre Bombardier, Washington annonce l’imposition de droits compensateurs de 219,63 % sur les avions du fabricant québécois, accusé par son rival d’avoir vendu des appareils à perte sur le marché américain.

La décision, qui ouvre un nouveau front dans les relations commerciales canado-américaines, est d’une importance capitale car le programme CSeries lancé il y a quelques années est la pierre angulaire du redressement de la division aéronautique chez Bombardier.

« Bien que les appareils canadiens visés par cette enquête n’ont pas encore été importés, un communiqué de presse d’avril 2016 annonçant la vente d’avions à un transporteur américain évaluait la commande à 5 milliards », a indiqué le département du Commerce américain dans sa décision, ce passage faisant référence à Delta.

Le geste de Washington suscitera de nombreuses réactions, tant chez Bombardier, qui aura la possibilité de porter la cause en appel, que dans les cercles politiques, syndicaux et commerciaux. Le gouvernement fédéral aura aussi l’option de s’adresser à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’imposition de droits préliminaires survient moins d’un an et demi après que le transporteur américain Delta lui eut transmis une commande ferme pour 75 appareils CS100 — le plus petit de la famille CSeries — assortie d’une option sur 50 autres.

Prix de vente

Boeing reproche essentiellement à Bombardier d’avoir profité d’appuis financiers gouvernementaux pour compléter son programme CSeries et vendre des avions à des prix trop faibles. Selon les documents du gouvernement américain, Boeing allègue que Bombardier a vendu les avions au prix de 19,6 millions par appareil alors qu’il lui en coûte 33,2 millions pour les fabriquer. Toujours selon ces documents, Air Canada va payer les siens 30 millions par appareil.

À Ottawa, le gouvernement Trudeau a déjà laissé entendre qu’il pourrait écarter Boeing du processus visant à remplacer les avions de chasse CF-18 par des Super Hornet. Mardi, le premier ministre a fait un lien entre la présidence américaine et la plainte de Boeing.

« On comprend que c’est une situation extrêmement compliquée où les actions du gvt américain et l’approche du gvt amércain en matière de commerce international, d’industrie manufacturière est très protectionniste », a dit Justin Trudeau avant de connaître la décision. « Alors ça a encouragé certaines compagnies, dont Boeing, de faire des choses qu’ils n’auraient pas fait dans le passé. On va continuer à défendre les emplois canadiens tout en cherchant des façons d’avancer. On travaille avec bien des partenaires, dont Delta qui n’est évidemment pas très content de ce développement de la part de Boeing. »

Le gouvernement du Québec a offert à Bombardier un appui d’un milliard de dollars américains en 2015 en échange d’une participation de 49,5 % dans le programme CSeries. La Caisse de dépôt et placement, de son côté, a versé 1,5 milliard $US pour 30 % de la division transport. Quant au gouvernement fédéral, il a offert un prêt sans intérêt de 372,5 millions.

Ces appuis consistaient à aider l’entreprise à traverser une période de turbulence causée par l’utilisation intensive de capitaux afin de mener à terme le programme CSeries. Depuis deux ans, Bombardier a remanié la haute direction, annoncé des milliers de licenciements, émis des actions et suspendu le versement de son dividende.

Mariage Siemens-Alstom

Par ailleurs, Bombardier a appris mardi que deux de ses concurrents dans le créneau du matériel roulant vont faire front commun. Le fabricant ferroviaire Siemens a conclu un protocole d’alliance avec le groupe français Alstom, ce que des experts voient comme étant potentiellement problématique pour Bombardier.

Des informations ont déjà laissé entendre que la direction de Bombardier a elle aussi entretenu des pourparlers avec Siemens cette année.

Selon l’Agence France-Presse, le carnet de commandes d’Alstom avoisine 35 milliards d’euros comparativement à 8 milliards chez Siemens. Les entreprises ont des chiffres d’affaires de 7,3 milliards et 7,8 milliards respectivement.

« Ça va faire un concurrent géant pour Bombardier. D’autant plus que l’entreprise a des défis réputationnels sur certains marchés européens », a dit Yan Cimon, professeur à l’Université Laval et directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT). « Le fait d’avoir un joueur européen « pur » va augmenter la pression. »

L’action de Bombardier a commencé la journée en baisse mais le vent a tourné en après-midi de sorte qu’elle a fini sur un gain de 6 %, à 2,27 $. À un certain moment, la hausse atteignait 13 %.

Avec Hélène Buzzetti