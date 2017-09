ALENA: désaccord en vue sur le droit du travail

Les États-Unis se sont officiellement prononcés mardi sur le droit du travail dans le cadre de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), une proposition jugée insuffisante et beaucoup moins ambitieuse que celle du Canada, selon des syndicats de travailleurs canadiens.

Le directeur des affaires publiques de Teamsters Canada, Christopher Monette, a indiqué mardi après-midi que la division américaine de son syndicat avait pu prendre connaissance de la position américaine. Les Teamsters la jugent « inadéquate ».

Sans entrer dans le détail, M. Monette a affirmé que les Américains sont essentiellement revenus à la charge avec la proposition qu’ils avaient présentée dans le cadre de la négociation du Partenariat transpacifique.

« La proposition canadienne va beaucoup plus loin », a-t-il souligné, en précisant que le Mexique n’a pas encore déposé la sienne.

Se retirer au besoin

« Je suis convaincu que la position du Canada au sujet du travail est la bonne, parce qu’elle tient compte des inégalités qu’on observe actuellement », a pour sa part déclaré Jerry Dias, le président du syndicat Unifor.

« Je sais que l’équipe de négociateurs canadiens a assez de courage pour se retirer si l’accord n’est pas revu [au sujet du droit du travail], parce qu’ils ont déjà vu les effets négatifs sur l’économie canadienne », a-t-il ajouté, faisant référence aux usines de l’industrie automobile délocalisées au Mexique.

Actuellement, l’ALENA tient compte des droits du travail, mais seulement dans un accord parallèle. Le Canada souhaite insérer « de solides mécanismes de protection relatifs au travail au coeur même de l’accord ».

Lundi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a soutenu que la position du Canada en matière de droit du travail propose « les normes du travail les plus progressistes et les plus robustes jamais présentées par des négociateurs commerciaux canadiens ».

M. Dias a par ailleurs noté que les enjeux les plus litigieux de la renégociation de l’ALENA, comme les règles d’origine dans le secteur automobile ou le chapitre 19, qui encadre le mécanisme de règlement des différends liés aux droits antidumping et compensateurs, n’ont pas encore été abordés.