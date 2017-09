Alstom et Siemens fusionnent leurs activités ferroviaires

Alors que Bombardier attend une décision du département américain du Commerce entourant sa dispute commerciale avec Boeing, l’entreprise a vu deux de ses concurrents européens du secteur ferroviaire confirmer leurs fiançailles.

L’Allemande Siemens et sa rivale française Alstom ont confirmé mardi le regroupement de leurs activités liées à la fabrication de matériel roulant, ce qui laisse Bombardier Transport en plan.

Le siège social de cette nouvelle entité — qui sera détenue à parts égales par les deux sociétés — sera établi à Paris. Elle devrait générer des revenus de 18 milliards $US et un bénéfice d’exploitation ajusté de 1,4 milliard $US. On estime que les synergies seront de 554,2 millions $US quatre ans après la clôture de la transaction.

Alstom et Siemens affirment que leurs activités sont «complémentaires» d’un point de vue géographique.

Ce mariage pourrait nuire à Bombardier Transport — dont le siège social se trouve à Berlin —, alors que le secteur ferroviaire se consolide dans le but de rivaliser avec CRRC, le constructeur chinois soutenu par l’État, qui accroît ses parts de marché mondiales.

Plus tôt cette année, des reportages avaient fait état d’échanges entre Bombardier et Siemens à propos de la création d’une coentreprise spécialisée dans la construction de trains et d’équipement de signalisation ferroviaire.

Néanmoins, à la Bourse de Toronto, l’action de Bombardier a clôturé à 2,27 $, en hausse de 13 cents, ou 6,07 %, même si Washington n’avait toujours pas indiqué s’il allait imposer ou non des mesures punitives sur la CSeries à la suite d’une plainte de Boeing.

La plupart des analystes financiers, ainsi que l’avionneur québécois, s’attendent à ce que les autorités américaines annoncent l’imposition de droits préliminaires sur les avions commerciaux qui seront livrés au sud de la frontière.

Dans sa plainte, Boeing allègue que ce sont les aides gouvernementales octroyées à Bombardier — comme l’injection de 1 milliard $US dans la CSeries — qui ont permis à l’entreprise d’offrir de généreux rabais à Delta Air Lines.

C’est ainsi que Bombardier aurait pu décrocher l’importante commande pour 75 appareils CS100 l’an dernier, affirme le géant de Chicago.