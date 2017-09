Nouveau laboratoire de Samsung à Montréal

Après Google, Microsoft et Facebook, Samsung vient lui aussi de choisir Montréal pour approfondir ses activités de recherche en intelligence artificielle. L’entreprise s’est associée à l’Université de Montréal pour créer un nouveau laboratoire, situé dans l’incubateur J.-Armand-Bombardier. Ce laboratoire, en fonction depuis le mois d’août, est le fruit d’une collaboration entre Samsung et le directeur de l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal, Yoshua Bengio. Il permettra à des chercheurs de l’entreprise de travailler avec des professeurs et des étudiants de l’Université de Montréal pour développer des systèmes de reconnaissance d’images, des logiciels de traduction ou encore des composantes utiles aux robots et aux voitures autonomes.