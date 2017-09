Mastermind Toys vise une expansion sur le marché québécois

Photo: Chris Donovan La Presse canadienne

Toronto — Pendant que la chaîne américaine de magasins de jouets Toys « R » Us se protège de ses créanciers dans l’espoir d’éviter la faillite, un de ses concurrents canadiens voit son nombre de succursales augmenter et vise une expansion au Québec. L’enseigne Mastermind Toys, fondée en 1984 par les frères Jon et Andy Levy, ouvrira quatre nouveaux magasins d’ici la fin de l’année, ce qui lui permettra d’en exploiter un total de 60. Ce nombre devrait grimper à 90 magasins d’ici la fin de 2020, après quoi l’entreprise organisera une incursion dans la Belle Province. La chaîne dit avoir déjà trouvé des emplacements pour 18 à 20 magasins potentiels au Québec. Mastermind Toys, qui se concentre sur le marché spécialisé des jouets éducatifs et spécialisés, qui sont parfois plus difficiles à trouver chez ses grands rivaux — dont Walmart, Amazon et Toys « R » Us —, profite déjà d’une clientèle loyale de parents canadiens.