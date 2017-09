Hausse salariale de 2,6% au Québec

Les employeurs du Québec prévoient d’accorder une augmentation salariale moyenne de 2,6 % en 2018, tout comme l’année dernière, un peu au-dessus de la moyenne canadienne (2,5 %) ; les augmentations des structures salariales se situeront autour de 1,8 %, légèrement en baisse comparativement à 2017 (1,95 %) mais plus élevées que les augmentations dans le reste du Canada (1,65 %), est-il noté dans les prévisions salariales 2018 du Conseil du patronat du Québec. On y ajoute : « Parallèlement, il faut noter que les augmentations salariales prévues pour 2018 représenteront pour les employeurs du Québec un coût moyen annuel additionnel de 156 $ par employé en taxes sur la masse salariale, pour un salaire moyen de 40 000 $, en tenant compte des différents taux de cotisation [cotisations au Fonds de santé et de sécurité du travail, au Régime québécois d’assurance parentale, à la Régie des rentes du Québec, au régime d’assurance-emploi, au Fonds de santé du Québec, etc.]. »