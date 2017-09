Boeing: au moins 10 interventions politiques en faveur de Bombardier

À quelques jours d’une décision du département américain du Commerce, pas moins de 10 sénateurs et membres de la Chambre des représentants ont jusqu’ici rappelé à Washington de ne pas négliger les retombées économiques générées par Bombardier au sud de la frontière. L’avionneur québécois saura mardi si le gouvernement Trump imposera ou non des droits compensatoires préliminaires à l’endroit de la CSeries dans la foulée de la plainte déposée par Boeing au printemps. Après des représentants des États du Kansas et de la Virginie-Occidentale le mois dernier, deux sénateurs du Connecticut et un membre de la Chambre des représentants ont envoyé une lettre cette semaine au secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, ainsi qu’au représentant au Commerce, Robert Lighthizer.