Les échanges sur l'ALENA pourraient se corser à Ottawa

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, le secrétaire de l’Économie du Mexique, Ildefonso Guajardo Villarreal et le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer

Photo: Marco Ugarte Associated Press

Après Washington et Mexico, les représentants du Canada, des États-Unis et du Mexique se sont donné rendez-vous à Ottawa ce samedi pour entamer la troisième ronde de négociations de l’ALENA. Ces premiers échanges officiels en sol canadien, qui s’échelonneront jusqu’à mercredi, pourraient permettre d’aborder de front des enjeux plus épineux.

Peu de détails ont filtré des deux premières rondes de négociations qui ont eu lieu à la mi-août et au début du mois de septembre, les trois pays se contentant d’affirmer que les discussions ont été productives et que le travail se poursuit.

Après avoir passé en revue de nombreux chapitres de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les États signataires pourraient maintenant entrer dans une nouvelle phase de la renégociation, a laissé entendre cette semaine le négociateur en chef des États-Unis, John Melle.

« À ce stade des négociations, des enjeux plus difficiles commenceront à être mis en avant », a-t-il déclaré à l’agence Reuters, sans offrir de précisions.

Détails attendus

Le Globe and Mail rapportait par ailleurs vendredi, en s’appuyant sur des sources proches du dossier, que les négociateurs américains ont avisé leurs homologues canadiens et mexicains qu’ils profiteraient de la troisième ronde de négociations pour détailler leurs demandes plus controversées.

La question des règles d’origine, qui dictent la quantité de composantes devant provenir d’Amérique du Nord dans les automobiles, les camions et d’autres biens manufacturés, pourrait par exemple faire des flammèches. Les États-Unis souhaitent que les véhicules qui traversent les frontières sans tarifs douaniers aient un contenu américain « substantiel ».

Le sort du chapitre 19, que les États-Unis veulent abolir et que le Canada veut à tout prix conserver, pourrait également provoquer des débats musclés. Ce chapitre encadre le mécanisme de règlement des différends liés aux droits antidumping et compensateurs, qui a notamment permis au Canada d’avoir gain de cause au fil des ans dans le dossier du bois d’oeuvre.

Freeland consulte

Vendredi, la ministre Freeland a tenu une première rencontre en personne avec les membres du « conseil de l’ALENA », qui aiguille le gouvernement dans le cadre des pourparlers.

Elle a également échangé avec la première équipe de négociation de l’ALENA, y compris l’ancien premier ministre canadien Brian Mulroney, avant de participer à une table ronde avec des représentants de l’industrie canadienne des pièces automobiles.

Pendant ce temps, des organisations de la société civile provenant du Canada, des États-Unis et du Mexique se sont réunies sur la colline du Parlement, à Ottawa, pour faire entendre leur voix à la veille des négociations.

La CSN, qui participait à l’événement, a notamment réclamé la protection du système de gestion de l’offre et l’inclusion de dispositions musclées concernant le droit du travail et l’environnement.

Échéancier serré

Après celle d’Ottawa, quatre autres rondes de négociations devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. L’objectif annoncé est d’en arriver à une entente au début de l’année 2018, avant l’élection présidentielle mexicaine de juillet et les élections américaines de mi-mandat de novembre, mais plusieurs analystes estiment que l’échéancier est irréaliste.

Un rapport de la firme KPMG publié en début de semaine conseillait d’ailleurs aux entreprises de se préparer au pire. « Nous croyons que le retrait de l’ALENA est peu probable, mais les fortes divisions entre les trois pays à l’égard des principaux enjeux semblent compromettre la conclusion d’une entente à court terme, a fait valoir Russ Crawford, associé à KPMG Canada. Il est temps que les entreprises se dotent de plans d’urgence. »