Alstom confirme des discussions avec Siemens sur un rapprochement

Le groupe français Alstom a confirmé vendredi des discussions en cours avec le conglomérat allemand Siemens sur un possible rapprochement dans le secteur ferroviaire, après des informations en ce sens publiées la veille. « Alstom confirme l’existence de discussions avec Siemens relatives à un possible rapprochement entre Alstom et la division Mobility de Siemens », a indiqué dans un communiqué le groupe français, qui souligne qu’« aucune décision n’a été prise ».

Ce projet avorté en 2015, lorsqu’Alstom s’était uni à l’américain General Electric, fait son retour, alors que le conglomérat allemand Siemens négocie depuis des mois avec Bombardier. L’accord pourrait être annoncé dès mardi, jour où un conseil d’administration d’Alstom doit se réunir, selon le journal Le Monde. Le groupe n’a pas commenté cette information.

« Je pense qu’on a besoin d’une consolidation dans le secteur ferroviaire » face à la montée en puissance d’entreprises en Chine, a affirmé vendredi soir la ministre française des Transports, Elisabeth Borne, interrogée sur France Info, estimant « qu’une consolidation serait une très bonne chose ».

Le quotidien Les Échos assurait jeudi que ce mariage franco-allemand refaisait surface « sous l’impulsion du gouvernement français, dans le cadre d’un scénario plus global de rapprochement entre les deux pays ». Selon le quotidien économique français, un émissaire de Paris a récemment rencontré la chancelière allemande, Angela Merkel, sur ce sujet, laquelle briguera dimanche un quatrième mandat et qui lui aurait donné son feu vert pour approfondir le dossier.

Modèle de coentreprises

Siemens pourrait ainsi confier à Alstom ses activités ferroviaires en échange d’une large part dans le groupe français, mais les deux groupes pourraient aussi envisager des coentreprises, soit un scénario proche de celui discuté avec Bombardier, avec deux entreprises communes dans le matériel ferroviaire et la signalisation, avait écrit l’agence Bloomberg.

Plus tôt cette année, des reportages avaient fait état d’échanges entre la multinationale québécoise et Siemens afin de regrouper Bombardier Transport — dont le siège social se trouve à Berlin, en Allemagne — et Siemens Mobility Rail Solutions, une coentreprise qui fabrique des trains ainsi que de l’équipement de signalisation ferroviaire. Un tel regroupement visait également à permettre aux deux entreprises de mieux concurrencer des rivaux chinois comme CCRC.

Ce n’est pas la première fois qu’un regroupement des divisions de matériel roulant de Bombardier et Siemens est évoqué, puisqu’en 2015 le Wall Street Journal avait avancé un scénario similaire qui avait été nié par l’entreprise québécoise. Le mois dernier, un site français avait avancé que Bombardier était intéressé à une partie du capital d’Alstom. En 2014, Siemens avait tenté sans succès de mettre la main sur la société française.

Lorsque Bombardier avait cédé 30 % de Bombardier Transport à la Caisse de dépôt et placement du Québec, en 2015, la transaction attribuait une valeur de 5 milliards $US à sa division de matériel roulant. Au moment de cette annonce le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, n’avait pas écarté que la compagnie puisse participer à la consolidation du secteur ferroviaire, alors que la Caisse avait dit qu’il ne comptait pas s’opposer à des «occasions créatrices de valeur».

Louis Hébert, professeur et spécialiste des fusions et acquisitions, estime qu’il est logique que Siemens tente un rapprochement avec Alstom. «Cela consolide le marché en Europe et cela permet d’avoir un véritable champion européen. D’un point de vue politique, cela pourrait être bien reçu.»

Advenant que la division ferroviaire de Bombardier se retrouve «seule dans son coin», cela n’enverrait pas des signaux positifs, croit M. Hébert, ajoutant qu’une fusion entre Siemens et Alstom pourrait provoquer un effet domino. Selon lui, d’autres joueurs, comme Hitachi ou la société espagnole CAF, pourraient être intéressés à se marier.