Ottawa — L’inflation annuelle a continué d’accélérer le mois dernier, obtenant un coup de pouce de la hausse des prix de l’essence, des hôtels et des billets d’avion.

L’inflation a atteint 1,4 % en août, a indiqué vendredi Statistique Canada, en hausse par rapport à celle de 1,2 % observée en juillet. Elle s’était établie en juin à 1 %, ce qui constituait un creux de deux ans.

Les forces inflationnistes étaient alimentées par les prix de l’essence à la pompe, qui ont grimpé en août de 8,6 % par rapport à l’an dernier, ainsi que ceux de l’hébergement des voyageurs et du transport aérien, qui ont progressé de 6,3 % et 6,2 % respectivement.

La lecture d’août signale que l’inflation se rapproche de la cible idéale de 2 % préconisée par la Banque du Canada, et semble appuyer les prédictions de la banque centrale voulant que la faiblesse de l’inflation soit essentiellement temporaire. Deux des trois mesures de la banque centrale de l’inflation sous-jacente, qui tentent de limiter le bruit causé par les prix les plus volatils de certains produits comme l’essence, ont aussi progressé en août.

Encouragée par la meilleure performance que prévu de l’économie, la banque centrale a haussé son taux d’intérêt directeur à deux reprises depuis juillet, et plusieurs analystes s’attendent à ce qu’elle s’engage davantage sur cette voie au cours de la prochaine année.

Les prix à la consommation ont grimpé plus rapidement en août dans neuf des dix provinces. L’inflation est restée stable au Manitoba, a précisé l’agence statistique fédérale.

Ventes au détail

Par ailleurs, les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % en juillet pour s’établir à 49,1 milliards, a révélé vendredi Statistique Canada. La hausse était principalement attribuable aux ventes plus élevées des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et des magasins d’alimentation, selon l’agence fédérale.

Une croissance des ventes a été observée dans 6 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 75 % du total des ventes au détail. Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail a diminué de 0,2 %.

Les ventes au détail ont augmenté dans huit provinces en juillet. Le Québec (+1 %) a déclaré la plus forte hausse en dollars, principalement en raison des ventes plus élevées des concessionnaires d’automobiles neuves. Si l’on exclut les ventes des concessionnaires d’automobiles neuves, les ventes au détail ont diminué au Québec.

Sur une base non désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail en ligne en juillet ont atteint 1,2 milliard, ce qui représente 2,3 % du total du commerce au détail. D’une année à l’autre, le commerce au détail électronique a augmenté de 46,8 %, tandis que le total des ventes au détail non désaisonnalisées a progressé de 6,7 %.