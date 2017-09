Québec prolonge le projet pilote Uber

Le projet pilote mis en oeuvre pour encadrer Uber sera en vigueur un an de plus, mais les chauffeurs devront eux aussi subir des vérifications policières tout en suivant davantage d’heures de formation.

En annonçant les nouvelles règles vendredi matin, le ministre des Transports, Laurent Lessard, a affirmé qu’il ne peut y avoir « deux standards sur la sécurité » entre l’industrie du taxi et Uber, qui pouvait jusqu’ici utiliser une firme privée pour vérifier les antécédents judiciaires.

Cela, a dit M. Lessard en conférence de presse à Québec, vise à « éviter qu’il y en ait qui passent à travers les mailles et puissent se retrouver à donner un service public sans qu’on ait pu capter le fait qu’ils aient des dossiers criminels ou qu’ils aient été sanctionnés ».

Le projet pilote d’un an devait se terminer le 14 octobre 2017.

Au chapitre de la formation, les chauffeurs d’Uber devront désormais compléter 35 heures, comme le reste de l’industrie, plutôt que 20.

Des changements que n'a pas apprécié l'entreprise.

Le projet pilote aurait contribué à faire fondre de 38,6 % la valeur des permis de taxi transigés par rapport à la période pré-Uber, a estimé l’industrie dans un rapport remis au ministre par le Comité sur la modernisation de l’industrie du transport par taxi. À Montréal, ils sont passés de 192 694 $ à 118 375 $ entre janvier 2014 et juin 2017.

Une « table de soutien à l’industrie » verra le jour pour évaluer les conséquences financières, a dit M. Lessard, et « trouver les moyens appropriés pour diminuer les impacts qu’ont subis les propriétaires de taxi ». Cette table inclura les ministères des Finances et des Transports de même que l’industrie. L’analyse et l’identification de solutions devront prendre au maximum six mois.

Cette année, l’industrie recevra environ 12 millions pour procéder à sa modernisation, soit 5 millions d’une enveloppe déjà prévue à cet effet et 7 millions des sommes « qui sont récupérées du projet pilote ».