Le Tribunal du travail saisi d’un dossier concernant l’AMT

Les ententes entourant la prise en charge de l’opération des trains de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) par Bombardier se sont récemment retrouvées devant le Tribunal administratif du travail, qui a reconnu à des avocats syndicaux le droit de pouvoir les consulter.

L’opération des trains de l’AMT, devenue le Réseau de transport métropolitain (RTM), était depuis 1996 entre les mains d’employés du Canadien National et du Canadien Pacifique. Depuis le 1er juillet 2017, cette responsabilité incombe à Bombardier, qui s’occupait déjà de leur entretien.

Le contrat accordé au fabricant de matériel roulant, annoncé en novembre 2016, est estimé à 331 millions et s’échelonnera sur huit ans. Le réseau du RTM compte plus de 260 voitures et 41 locomotives. Les activités du réseau mobilisent une centaine d’employés chez Bombardier, dont 70 transferts.

Début de la cause

La cause est plus large que la simple divulgation des ententes. En avril dernier, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) a voulu que le Tribunal déclare une « concession partielle d’entreprise », afin de maintenir les droits liés aux accréditations. Elle a donc demandé, dans le cadre des procédures, à consulter les ententes sur la transition des employés.

Ces deux ententes « tripartites » lient le CN, l’AMT et Bombardier Transport dans un cas, le CP, l’AMT et Bombardier Transport dans l’autre.

« L’AMT, le CN, le CP et Bombardier Transport se sont opposés à la communication à la CFTC et au dépôt intégral de ces ententes au motif qu’elles révéleraient des renseignements commerciaux à caractère confidentiel non pertinents en l’espèce »,a écrit la juge administrative Marie-Claude Grignon dans une décision du 18 septembre.

La juge s’est donc retrouvée devant une requête qui visait à permettre à « l’AMT, au CN et au CP [les requérantes] de présenter des observations au Tribunal relativement au caractère confidentiel de ces ententes tripartites […] mais ce, en l’absence des parties syndicales ».

Toutes les parties

La juge a fait valoir dans sa décision que toutes les parties auront le droit d’assister aux argumentaires sur la divulgation des ententes.

« Les parties syndicales devront pouvoir être présentes lorsque les requérantes feront valoir que certaines portions des ententes tripartites ne devraient pas leur être divulguées et connaître les arguments soulevés au soutien de leur demande visant à interdire la publication ou la diffusion du contenu de ces ententes, a écrit la juge Grignon. Il en va du maintien d’un équilibre et du droit des parties à une défense pleine et entière. »

Dans la préparation de leur dossier, les avocats de la CFTC et de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (section locale 1660) devront cependant protéger la confidentialité des ententes, a ordonné la juge.

Le RTM, le CN, le CP et Bombardier ont refusé de commenter le dossier en invoquant les procédures juridiques qui sont toujours en cours. Il a également été impossible de rejoindre les Teamsters pour plus de détails.

Le RTM a défrayé la chronique au début de juillet quand « un manque temporaire d’effectifs de son fournisseur de services » a mené à des annulations sur les lignes Deux-Montagnes et Mascouche. Au final, seule la journée du 3 juillet avait été affectée.