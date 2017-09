Multi-Prêts acquiert Verico

Multi-Prêts a annoncé l’acquisition de Verico, présenté comme étant l’un des plus importants réseaux de courtiers hypothécaires indépendants au pays. Avec cette transaction, dont les modalités financières n’ont pas été précisées, Multi-Prêts compte sur une équipe de près de 6000 courtiers hypothécaires. Pour Luc Bernard, président et chef de la direction de Multi-Prêts/Mortgage Alliance, « cette transaction permet à notre groupe de surpasser ses cibles, soit la diversification de nos activités, le doublement de nos volumes de prêts hypothécaires et la croissance du nombre de nos courtiers ». L’arrivée de Verico permettra à Multi-Prêts d’atteindre un volume annuel de prêts hypothécaires de plus de 44 milliards de dollars, soit près du double du volume de 25 milliards générés auparavant.