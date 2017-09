Toyota et Québec étudieront les initiatives pour le combustible à l’hydrogène

Toronto — Le constructeur automobile Toyota Canada et Transition énergétique Québec vont collaborer pour évaluer les besoins en infrastructures qui pourraient appuyer l’introduction de véhicules à pile à hydrogène dans la province. Les deux organisations ont annoncé jeudi leur intention de signer un protocole d’entente pour entamer des études en ce sens. Plus tôt en septembre, Toyota Canada a indiqué que son premier centre de service et de ravitaillement pour les véhicules à hydrogène serait construit à son bureau régional du Québec.