Des données de clients de la Banque Nationale dévoilées

Photo: Anne Gardon Le Devoir

Les données personnelles de quelques centaines de clients de la Banque Nationale auraient été dévoilées en raison d’un problème avec le site Web de l’institution. Ces données incluent le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel. La banque a expliqué que le problème découle d’un formulaire que ses clients peuvent remplir en ligne pour prendre un rendez-vous. Dans certains cas, un client peut avoir été en mesure de voir les informations d’un autre client. La banque assure toutefois que les données bancaires et les numéros d’assurance sociale des clients n’ont pas été compromis. La Banque Nationale dit avoir été informée plus tôt cette semaine du problème, qui a duré quelques jours. Elle dit que la situation est attribuable à une erreur humaine lors de la création du formulaire. La banque a communiqué avec les quelque 400 clients concernés pour leur offrir une surveillance gratuite de leur dossier de crédit.