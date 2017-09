Sauvetage d’une 2e grosse banque en un mois

Mercredi matin, la Banque de Russie a indiqué avoir été contactée par les actionnaires de Binbank — douzième banque russe par les actifs et parmi les cinq premières privées — pour renflouer celle-ci.

Moscou — La banque centrale russe a dû venir en aide mercredi à l’une des plus grosses banques privées du pays, Binbank, moins d’un mois après avoir procédé au plus coûteux sauvetage de l’histoire du système financier russe.

Près de trois ans après la crise monétaire provoquée par le plongeon des cours du pétrole et les sanctions occidentales liées à l’Ukraine, les établissements privés russes continuent de payer les excès du passé : acquisitions de concurrents fragiles et crédits accordés généreusement à des ménages en situation précaire.

Mercredi matin, la Banque de Russie a indiqué avoir été contactée par les actionnaires de Binbank — douzième banque russe par les actifs et parmi les cinq premières privées — pour renflouer celle-ci, promettant une décision au plus vite. Quelques heures plus tard, elle a annoncé dans un bref communiqué avoir décidé « d’octroyer à Binbank des fonds pour soutenir ses liquidités », sans préciser ni le montant ni la forme de cette aide (crédit ou entrée au capital).

Binbank avait demandé au régulateur d’avoir recours à un fonds créé récemment pour prendre le contrôle des établissements en difficulté considérés comme trop gros pour être mis en faillite sans fragiliser l’économie. La banque centrale y a eu recours pour la première fois fin août en s’emparant d’Otkrytié, huitième établissement du pays, par un sauvetage d’une ampleur inédite pour le secteur bancaire russe, soit de plusieurs milliards d’euros.

Elle dispose d’un autre mécanisme d’aide aux grosses banques, dévoilé début septembre, sous la forme de prêts soumis à la présentation d’une stratégie de redressement. La Banque de Russie n’a pas hésité ces dernières années à fermer plusieurs centaines d’établissements pour assainir le secteur mais se trouve devant un choix plus difficile quand il s’agit d’acteurs clés du système.

Créée en 1993 et contrôlée par la famille de l’homme d’affaires Mikhaïl Goutseriev, Binbank (B N Bank en anglais) compte environ 4,7 millions de clients. Elle a assuré que les fonds accordés par la banque centrale, dont elle n’a pas précisé non plus la nature, étaient « suffisants pour remplir toutes ses obligations envers ses clients. Il n’y a pas de raison de s’inquiéter, la banque continue de fonctionner comme d’habitude », a-t-elle insisté dans un communiqué.

La récession qui a frappé la Russie en 2015 et 2016 a empêché de nombreux emprunteurs de rembourser les crédits accordés généreusement lors des années de croissance économique, fragilisant le secteur. Dans ce contexte, certaines banques privées comme Binbank et Otkrytié se sont montrées gourmandes dans leurs acquisitions, reprenant des concurrents eux-mêmes en difficulté pour tenter de concurrencer les géants publics du secteur que l’État a soutenus financièrement pendant la crise.