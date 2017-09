Russie: le chômage sous 5%

Moscou — Le taux de chômage en Russie est repassé en août sous 5 % pour la première fois depuis trois ans, selon des statistiques officielles publiées mardi alors que les autorités commencent à s’inquiéter de possibles déficits de main-d’oeuvre. Le taux de chômage est retombé à 4,9 % de la population active, au plus bas depuis septembre 2014, après 5,1 % en juillet et 5,6 % en janvier. Contrairement à ce qui s’est passé lors de la crise de 2008-2009, il n’a que peu augmenté lors de la récession qui a frappé la Russie en 2015 et 2016 à cause du plongeon des cours du pétrole et des sanctions occidentales dues à la crise ukrainienne, plafonnant à 6 %.