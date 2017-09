Les ventes des fabricants diminuent

Photo: Selim Ucar Getty Images

Ottawa — Les ventes du secteur de la fabrication ont diminué en juillet pour un deuxième mois consécutif, a indiqué mardi Statistique Canada, une décroissance essentiellement attribuable à une chute des ventes dans le secteur automobile. Les ventes des fabricants ont diminué de 2,6 % pour s’établir à 52,5 milliards, après avoir cédé 1,9 % en juin, a précisé l’agence fédérale. Exprimées en dollars constants, les ventes ont reculé de 1,4 % en juillet. Les ventes ont diminué dans sept provinces en juillet, et les baisses les plus marquées ont été observées en Ontario et en Alberta. Au Québec, les ventes ont augmenté de 4,3 % pour se chiffrer à 13 milliards.