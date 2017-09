Des entreprises québécoises au classement de Profit 500

Un peu plus de 80 entreprises québécoises figurent au classement de Profit 500 de Canadian Business, qui retient la croissance des revenus sur cinq ans comme baromètre. La première québécoise, IOU Financial, occupe le 4e rang avec une croissance de 8600 %. L’entreprise compte 53 employés et affiche des revenus annuels entre 10 et 20 millions. Dans l’édition 2017, 77 % des 500 ont moins de 100 employés, alors que 7 % ont 250 employés et plus. Le palmarès abrite une poignée d’entreprises de 1000 employés et plus. On en compte huit, dont quatre oeuvrant dans les services professionnels avec un revenu annuel moyen de 120 millions. Parmi ces huit, Groupe de voyage Sunwing se démarque par sa taille, le voyagiste étant le seul dans la catégorie des 1 milliard et plus de revenus. Le magazine lui attribue un nombre de 8879 employés. Sunwing se classe au 351e rang avec une croissance des ventes de 156 % sur cinq ans. Le voyagiste intégré en est à sa 13e présence dans le classement en autant d’années.