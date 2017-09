Tesla veut parler à Québec au sujet des objectifs de vente de voitures électriques.

Alors que Québec réfléchit à la forme finale que prendra cet automne le règlement sur les objectifs de vente de véhicules branchables, Tesla vient de faire savoir au gouvernement qu’il veut lui aussi avoir son mot à dire dans le dernier droit. L’entreprise s’interroge entre autres sur le traitement des « véhicules offrant peu de réduction des émissions de GES ».

Le groupe américain, seul grand constructeur à ne fabriquer que des véhicules branchables, s’est inscrit au Registre des lobbyistes du Québec cette semaine en espérant pouvoir influencer le processus avant que les règles finales soient publiées, probablement cet automne.

Le projet de loi no 104 a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en octobre 2016 après des consultations auprès de plusieurs groupes d’adeptes et de constructeurs, dont Tesla. Un règlement a été publié cet été et une période de commentaires a pris fin le 19 août.

À l’instar de lois similaires dans une dizaine d’États américains, le système repose sur une formule qui consistera à verser des crédits aux constructeurs pour la vente et la location de véhicules à partir de 2018. Ceux qui n’atteindront pas les cibles devront acheter des crédits auprès du gouvernement ou auprès des autres constructeurs en situation excédentaire.

« Tesla concentre ses efforts sur ces dispositions qui devraient aboutir à une mise à disposition de plus de véhicules zéro émission destinés aux consommateurs québécois », a écrit le constructeur californien dans une inscription au Registre le 12 septembre.

« Par exemple, cela comprend des modifications proposées aux projets de règlement qui, comme rédigés, récompenseraient des véhicules offrant peu de réduction des émissions de GES ainsi que des changements afin d’assurer que la portée du véhicule est calculée de manière appropriée en utilisant les méthodes d’essai les plus avancées », a ajouté l’entreprise dirigée par Elon Musk.

Québec vise 100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes d’ici 2020. Jusqu’ici, environ 15 000 ont été achetés avec l’appui des rabais gouvernementaux. En 2016, les Québécois, par ailleurs, ont acheté près de 200 000 voitures particulières et 270 000 camions, fourgonnettes et autobus.

En gros, Québec souhaite que les crédits représentent 3,5 % des ventes de véhicules légers pour un constructeur. En 2019, ce pourcentage serait de 6 %. Il passerait à 8,75 % en 2020. Alors que les adeptes du transport électrique veulent des règles plus strictes, les constructeurs et concessionnaires plaident pour une entrée en vigueur graduelle.

Il a été impossible d’obtenir des commentaires de la direction de l’entreprise.

L’expérience californienne

La « mise en banque et l’échange de crédits » peuvent inciter les constructeurs « à dépasser les seuils fixés par la réglementation et offrir de la flexibilité à ceux qui ont besoin de plus de temps pour lancer des programmes », avait plaidé Tesla en commission parlementaire l’an dernier. Mais il avait aussi fait appel à une certaine prudence en prenant pour exemple les règles californiennes, souvent citées comme une référence.

« Les constructeurs pouvaient gagner des crédits de conformité pour une variété de technologies, qui pouvaient même être présentes dans des véhicules produisant des émissions à l’échappement », a écrit Tesla dans son mémoire remis aux parlementaires de l’Assemblée nationale.

Cependant, a ajouté le constructeur, « la disposition réglementaire portant sur l’absence totale d’émissions à l’échappement a été radicalement revue à la baisse, et un généreux multiplicateur de crédits a été accordé pour chaque VZE vendu par un constructeur automobile ». Le marché étant inondé de crédits, la réglementation a été moins efficace en matière de stimulation de la production de voitures branchables, a ajouté la compagnie.

En 2016, la vente de « crédits réglementaires » a généré 300 millions pour Tesla, sur des revenus totaux de 7 milliards.