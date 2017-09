Roots prépare son entrée en Bourse

Photo: Chris Young La Presse canadienne

Toronto — Le détaillant canadien Roots se prépare à effectuer un premier appel public à l’épargne. L’entreprise a présenté une demande d’inscription à la cote de la Bourse de Toronto. Son action y sera négociée sous le symbole ROOT. Le prix de départ des actions qui seront émises n’a pas été immédiatement dévoilé. Roots a été fondée en 1973 par Michael Budman et Don Green. Les deux hommes ont vendu une participation majoritaire dans l’entreprise à la firme d’investissement privée Searchlight Capital Partners en 2015, mais ont conservé une participation substantielle dans le détaillant. L’entreprise compte plus de 100 magasins au Canada et quatre aux États-Unis, en plus d’activités de commerce en ligne et d’établissements exploités par des partenaires à Taïwan et en Chine.